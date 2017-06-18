МЧС предупреждает о чрезвычайных ситуациях в Нижнем Новгороде из-за ливня, грозы и града 18 июня

По данным ФГБУ, в ближайшие 1−3 часа в Нижнем Новгороде и области ожидаются местами грозы, ливни, отдельные порывы северо-западного ветра до 12−17 м/с. Такие погодные явления прогнозируются до вечера 18 июня.

«В связи с этим возникает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области», — передает ФГБУ предупреждение МЧС.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, и т. ч. не оборудованных молниезащитой.

Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.