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21:44 (мск), источник: dostup1.ru

Грозы и град ожидаются в Челябинской области — штормовое предупреждение

Погоду на Южном Урале в ближайшие сутки будет определять область низкого давления.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт — давление опустится до 729 мм ртутного столба, циклон принесет ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 19 июня, на территории региона будет облачно с прояснением, пройдут небольшие и умеренные дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, в отдельных районах возможен град, местами крупный.

Ветер ожидается северо-западный 6−11 м/с, отдельные порывы при грозах 20−25 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10−15, днем — плюс 18−23, в горах — около 16.

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Грозы и град ожидаются в Челябинской области – штормовое предупреждение
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