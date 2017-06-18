Грозы и град ожидаются в Челябинской области — штормовое предупреждение

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт — давление опустится до 729 мм ртутного столба, циклон принесет ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 19 июня, на территории региона будет облачно с прояснением, пройдут небольшие и умеренные дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, в отдельных районах возможен град, местами крупный.