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20:04 (мск), источник: ТАСС

Документальный фильм будет снят в честь 75-летия Маргариты Тереховой

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Документальный фильм будет снят о народной артистке России Маргарите Тереховой, которой 25 августа исполнится 75 лет.

Об этом ТАСС в воскресение сообщила дочь актрисы Анна Терехова на церемонии закрытия XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который проходил в Ивановской области.

«Фильм документальный, мы начинаем снимать о маме. Мы даже собрали средства на краудфандинговой кампании, она у нас только что закончилась. Мы вот-вот планируем его начать, может быть, еще поддержки дождемся. Поскольку это будет документальный фильм, 50 минут, мы достаточно быстро планируем его сделать, может быть, к концу года мы его уже сделаем», — сказала Анна Терехова.

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Маргарита Терехова отмечает юбилей

Она отметила, что юбилей Маргариты Тереховой планируют отметить «в тесном семейном кругу». «Моя мама сейчас нездорова … На 70-летие мы маме делали большой концерт в Доме кино, она могла присутствовать. В этом году у нас не будет таких больших мероприятий, но конкретно мы, конечно, с мамой в нашем тесном кругу семейном отметим», — пояснила собеседница агентства.

Дочь актрисы добавила, что в честь 75-летия Маргариты Тереховой родные также готовят «к выходу фотоальбом и большую книгу». «Будут несколько таких событий, посвященных маме. Мы считаем, что весь год — юбилейный, поэтому все эти мероприятия будут планомерно осуществляться», — рассказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что на церемонии закрытия кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» Маргарите Тереховой был вручен спецприз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского. Получая награду, дочь актрисы подчеркнула, что самое главное для Маргариты Тереховой сейчас — «зрительская любовь, добрые слова и, конечно же, память о ее творчестве, которое так мало, но неразрывно было связано с творчеством Андрея Тарковского».

В один из фестивальных дней в городе Юрьевец, на родине режиссера, был показан фильм «Зеркало». Перед показом киновед Юлия Анохина прочла лекцию «Маргарита Терехова — актриса Тарковского?» А в Иванове была открыта выставка архивных фотографий из Музея Ленкома, посвященная работе Маргарите Тереховой и Андрея Тарковского над спектаклем «Гамлет».

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