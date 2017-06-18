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22:36 (мск), источник: Газета.Ру

В турецком городе появились поезда с вагоном только для женщин

В турецком городе Бурса в поездах появились вагоны, в которые могут войти только женщины, сообщает Hurriyet.

Источник: Reuters

Однако это решение негативно встретили многие проживающие в городе женщины.

«Вы не можете прекратить сексуальные домогательства, поместив женщин в отдельные вагоны. Женщины и мужчины находятся вместе в других местах. Вы не можете этого избежать таким путем», — возмутилась одна из пассажирок.

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По словам 40-летнего мужчины, такие решения не совсем правильны. «Я бы не мог сесть в тот же вагон с моей дочерью, если бы она у меня была?» — спросил он.

Тем не менее мэр Бурсы Реджеп Альтепе заверил, что решение было принято по итогам большого числа обращений со стороны женщин, причем такие просьбы поступали не один год.

При этом Женская платформа Бурсы продолжает выступать против проекта и проводит акции протеста.

Комментарии
1
М К
А Б прикинь, если бы на Путин, то такого бы не было. Чувствуется рука кремля.
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