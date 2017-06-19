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06:55 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области новобранцы отдельной бригады МТО торжественно приняли Военную присягу

18 июня новобранцы отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, приняли Военную присягу.

Торжественная церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и боевого знамени бригады. С принятием Военной присяги молодых солдат поздравил командир бригады полковник Дмитрий Турлов. По сложившейся традиции с напутственными словами выступили также ветераны и родители. По православному обычаю ритуал был освящен
руководителем епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами отцом Никитой.

После принятия Военной присяги прошла встреча командования с родителями солдат. Гости мероприятия также посетили музей под открытым небом «Парк Победы», ознакомились с вооружением и экипировкой военнослужащих, а также оценили высокий уровень обслуживания в столовой, современную материальную базу воинской части и условия проживания военнослужащих в
казарменных помещениях, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).

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