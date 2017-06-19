В Самарской области новобранцы отдельной бригады МТО торжественно приняли Военную присягу

Торжественная церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и боевого знамени бригады. С принятием Военной присяги молодых солдат поздравил командир бригады полковник Дмитрий Турлов. По сложившейся традиции с напутственными словами выступили также ветераны и родители. По православному обычаю ритуал был освящен

руководителем епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами отцом Никитой.

После принятия Военной присяги прошла встреча командования с родителями солдат. Гости мероприятия также посетили музей под открытым небом «Парк Победы», ознакомились с вооружением и экипировкой военнослужащих, а также оценили высокий уровень обслуживания в столовой, современную материальную базу воинской части и условия проживания военнослужащих в

казарменных помещениях, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).