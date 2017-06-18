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22:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Курортный сабантуй в Башкирии показал национальные бренды — корэш, бишбармак и кубаир

УФА, 18 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии на озере Якты-куль (Банное) прошел Курортный сабантуй. Праздник плуга в современном формате еще раз напомнил всем его участникам о традиционных башкирских брендах: борьбе на поясах корэш, угощении бишбармак, песенных кубаирах во славу башкирских батыров.

На ежегодное событие на живописной поляне у подножия гор Кыркты собрались не только жители окрестных сел и отдыхающие курортов, приехали и гости из разных регионов России — Москвы, Оренбуржья, Екатеринбурга, городов Башкортостана и Челябинской области. Среди них были специалисты в области внутреннего туризма, журналисты и блогеры. Участников и гостей праздника приветствовал вице-премьер Правительства РБ Салават Сагитов.

Источник: Башинформ

На главной площади открылась зрелищная Этнодеревня из юрт Абзелиловского и Учалинского районов. В центре событий были спортивные соревнования по борьбе корэш на титул «Батыр Якты-Куля», традиционной стрельбе из лука, парашютному спорту. Зрители также принимали участие в марафоне спортивных состязаний и народных забав — лазанию по шесту, по бревну.

Источник: Башинформ

Яркой была концертная программа праздника. Днем зрители увидели совместную программу лауреатов телевизионного конкурса популярной песни «Башкорт йыры» и Учалинской филармонии. Развлекали посетителей актеры театра «DeBufo». Вечером впервые в рамках Курортного сабантуя состоялся Фестиваль современной этнической музыки «Уралым». В нем приняли участие этно-группы «Орлан», «Аргымак», «Zaman», «Йатаган», «Хауа», «Катя Ямщикова project».

Cвоеобразной составляющей фестиваля стали мастер-классы на тему «Развитие этнической музыки в мировом контексте». Так, секретами продвижения этнической музыки поделилась бурятская звезда этнической музыки, солистка группы «Намгар», выступил также уфимский композитор и аранжировщик Марат Татурас. Среди гостей Курортного сабантуя присутствовал также лидер известной группы «Deep Forest» Эрик Муке.

Источник: Башинформ

Одной из зажигательных новинок праздника стал Открытый танцевальный конкурс среди зрителей на самое продолжительное исполнение башкирской плясовой «Куляга». Танцоры состязались в мастерстве больше часа под проливным дождем. Самые стойкие — представители Абзелиловского и Баймакского районов получили денежные призы по пять тысяч рублей. По традиции на празднике были разыграны сертификаты на отдых и развлечения в курортной зоне.

На выставке национальных дворов можно было сделать фото на фоне этнического войлочного ковра, примерить старинные башкирские украшения, отведать блюда башкирской кухни. Наваристый бишбармак с коротом, талкан, кумыс, буза, чак-чак — национальные блюда можно было не только попробовать, но и закупить домой. Мастера народно-художественного промысла организовали ярмарку-продажу своих изделий и провели мастер-классы для гостей праздника.

Источник: Башинформ

У сцены выстроился Музейный городок. Районы Зауралья продемонстрировали раритетные экспонаты. Украшением выставки стала экспозиция истории создания Магнитогорского металлургического комбината, который празднует в этом году свое 85-летие. Для маленьких зрителей была предусмотрена программа Детского сабантуя (аттракционы и пикниковые зоны).

Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол по вопросам развития туристско-рекреационного потенциала региона.

Завершился праздник красочным файер-шоу, дискотекой и фейерверком.

Курортный сабантуй стал визитной карточкой региона и ярким проектом событийного туризма в Зауралье. В этом году праздник проводился уже в третий раз. Символично открывая летний сезон отдыха, праздник призван не только сохранить традиции, но и привнести новое и зарядить гостей насыщенной программой.

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