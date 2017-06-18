Курортный сабантуй в Башкирии показал национальные бренды — корэш, бишбармак и кубаир
УФА, 18 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии на озере
УФА, 18 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкирии на озере
На ежегодное событие на живописной поляне у подножия гор Кыркты собрались не только жители окрестных сел и отдыхающие курортов, приехали и гости из разных регионов России — Москвы, Оренбуржья, Екатеринбурга, городов Башкортостана и Челябинской области. Среди них были специалисты в области внутреннего туризма, журналисты и блогеры. Участников и гостей праздника приветствовал
На главной площади открылась зрелищная Этнодеревня из юрт Абзелиловского и Учалинского районов. В центре событий были спортивные соревнования по борьбе корэш на титул «Батыр Якты-Куля», традиционной стрельбе из лука, парашютному спорту. Зрители также принимали участие в марафоне спортивных состязаний и народных забав — лазанию по шесту, по бревну.
Яркой была концертная программа праздника. Днем зрители увидели совместную программу лауреатов телевизионного конкурса популярной песни «Башкорт йыры» и Учалинской филармонии. Развлекали посетителей актеры театра «DeBufo». Вечером впервые в рамках Курортного сабантуя состоялся Фестиваль современной этнической музыки «Уралым». В нем приняли участие
Cвоеобразной составляющей фестиваля стали
Одной из зажигательных новинок праздника стал Открытый танцевальный конкурс среди зрителей на самое продолжительное исполнение башкирской плясовой «Куляга». Танцоры состязались в мастерстве больше часа под проливным дождем. Самые стойкие — представители Абзелиловского и Баймакского районов получили денежные призы по пять тысяч рублей. По традиции на празднике были разыграны сертификаты на отдых и развлечения в курортной зоне.
На выставке национальных дворов можно было сделать фото на фоне этнического войлочного ковра, примерить старинные башкирские украшения, отведать блюда башкирской кухни. Наваристый бишбармак с коротом, талкан, кумыс, буза,
У сцены выстроился Музейный городок. Районы Зауралья продемонстрировали раритетные экспонаты. Украшением выставки стала экспозиция истории создания Магнитогорского металлургического комбината, который празднует в этом году свое 85-летие. Для маленьких зрителей была предусмотрена программа Детского сабантуя (аттракционы и пикниковые зоны).
Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол по вопросам развития
Завершился праздник красочным
Курортный сабантуй стал визитной карточкой региона и ярким проектом событийного туризма в Зауралье. В этом году праздник проводился уже в третий раз. Символично открывая летний сезон отдыха, праздник призван не только сохранить традиции, но и привнести новое и зарядить гостей насыщенной программой.