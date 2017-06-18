Курортный сабантуй в Башкирии показал национальные бренды — корэш, бишбармак и кубаир

На ежегодное событие на живописной поляне у подножия гор Кыркты собрались не только жители окрестных сел и отдыхающие курортов, приехали и гости из разных регионов России — Москвы, Оренбуржья, Екатеринбурга, городов Башкортостана и Челябинской области. Среди них были специалисты в области внутреннего туризма, журналисты и блогеры. Участников и гостей праздника приветствовал вице-премьер Правительства РБ Салават Сагитов.

Источник: Башинформ

На главной площади открылась зрелищная Этнодеревня из юрт Абзелиловского и Учалинского районов. В центре событий были спортивные соревнования по борьбе корэш на титул «Батыр Якты-Куля», традиционной стрельбе из лука, парашютному спорту. Зрители также принимали участие в марафоне спортивных состязаний и народных забав — лазанию по шесту, по бревну.

Источник: Башинформ

Яркой была концертная программа праздника. Днем зрители увидели совместную программу лауреатов телевизионного конкурса популярной песни «Башкорт йыры» и Учалинской филармонии. Развлекали посетителей актеры театра «DeBufo». Вечером впервые в рамках Курортного сабантуя состоялся Фестиваль современной этнической музыки «Уралым». В нем приняли участие этно-группы «Орлан», «Аргымак», «Zaman», «Йатаган», «Хауа», «Катя Ямщикова project». Cвоеобразной составляющей фестиваля стали мастер-классы на тему «Развитие этнической музыки в мировом контексте». Так, секретами продвижения этнической музыки поделилась бурятская звезда этнической музыки, солистка группы «Намгар», выступил также уфимский композитор и аранжировщик Марат Татурас. Среди гостей Курортного сабантуя присутствовал также лидер известной группы «Deep Forest» Эрик Муке.

Источник: Башинформ

Одной из зажигательных новинок праздника стал Открытый танцевальный конкурс среди зрителей на самое продолжительное исполнение башкирской плясовой «Куляга». Танцоры состязались в мастерстве больше часа под проливным дождем. Самые стойкие — представители Абзелиловского и Баймакского районов получили денежные призы по пять тысяч рублей. По традиции на празднике были разыграны сертификаты на отдых и развлечения в курортной зоне. На выставке национальных дворов можно было сделать фото на фоне этнического войлочного ковра, примерить старинные башкирские украшения, отведать блюда башкирской кухни. Наваристый бишбармак с коротом, талкан, кумыс, буза, чак-чак — национальные блюда можно было не только попробовать, но и закупить домой. Мастера народно-художественного промысла организовали ярмарку-продажу своих изделий и провели мастер-классы для гостей праздника.

Источник: Башинформ