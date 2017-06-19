Лето-2017. Сколько стоит отдых в Крыму
Курортный сезон стартовал. Соотечественники подсчитывают накопления, размышляют, в какую сумму обойдется отдых в Крыму.
Курортный сезон стартовал. Соотечественники подсчитывают накопления, размышляют, в какую сумму обойдется отдых в Крыму.
А может,
Может, в течение сезона
А дальше все традиционно. Основа высоких цен: дорога в Крым и обратно и размещение. Самый дорогой отдых на ЮБК. Самый бюджетный отдых в Керчи и Феодосии.
Частный сектор и
Самые минимальные траты — на экскурсии, входные билеты в музеи и поездки по самому полуострову. «Пиковая» цена — за экскурсию на индивидуальном автомобиле в сопровождении гида от Ялты до Севастополя или Бахчисарая — 10 тысяч рублей.
Добавим «мелочи»: аренду шезлонга, лежака, зонтика, сувениры и «мороженое». Это еще тысяча рублей в день, точно.
Что же получается? Отдых не «по профсоюзной путевке» семье из трех человек и продолжительностью 14 дней (в этом году — две недели — самый популярный срок отдыха) обойдется в 150−160 тысяч рублей, минимум. Без шика и экономно. Дорого? Вероятно, пришло время поиска «горячих туров».