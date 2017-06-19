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10:02 (мск), источник: КрымPress

Лето-2017. Сколько стоит отдых в Крыму

Курортный сезон стартовал. Соотечественники подсчитывают накопления, размышляют, в какую сумму обойдется отдых в Крыму.

А может, все-таки в Турцию? — задает предательский вопрос жена… Для удобства потенциальных туристов займемся подсчетами и мы. И сделаем это на основании собственного опыта и данных сайта HotLine.travel. Итак, лето-2017. Высчитываем цену отдыха для «среднестатистической» семьи.

Может, в течение сезона кто-то и проявит сознательность, но пока констатируем факт: отдых в Крыму в этом году процентов на 10 дороже прошлогоднего.

А дальше все традиционно. Основа высоких цен: дорога в Крым и обратно и размещение. Самый дорогой отдых на ЮБК. Самый бюджетный отдых в Керчи и Феодосии.

Частный сектор и мини-отели предлагают размещение по тысяче за ночь. В гостиницах и пансионатах номер стартует от 3 тысяч рублей. Санатории с программами оздоровления, «все включено» по-крымски удвоят эту сумму. Существенно дороже обойдется проживание в отелях Ялты. Цены на проживание в гостиницах 4* стартуют от 10 тыс. руб. за ночь на базе полупансиона. Такая же стоимость характерна для номеров в отелях 5* на базе завтраков. Стоимость двухместного номера в в отеле 5* с полным пансионом начинается от 25 тыс. руб. за ночь. В эту сумму входят трехразовое питание по системе «шведский стол», анимация, возможность пользоваться бассейном и другой инфраструктурой отеля, — отмечают эксперты HotLine.travel. Еще одна статья расходов — питание. Тут уж дело вкуса и аппетита. От 250 рублей до 3 тысяч. Но специалисты советуют оперировать «фиксированной» суммой 400−600 рублей. Фрукты, вино, ресторан… Сумма удваивается.

Самые минимальные траты — на экскурсии, входные билеты в музеи и поездки по самому полуострову. «Пиковая» цена — за экскурсию на индивидуальном автомобиле в сопровождении гида от Ялты до Севастополя или Бахчисарая — 10 тысяч рублей.

Добавим «мелочи»: аренду шезлонга, лежака, зонтика, сувениры и «мороженое». Это еще тысяча рублей в день, точно.

Что же получается? Отдых не «по профсоюзной путевке» семье из трех человек и продолжительностью 14 дней (в этом году — две недели — самый популярный срок отдыха) обойдется в 150−160 тысяч рублей, минимум. Без шика и экономно. Дорого? Вероятно, пришло время поиска «горячих туров».

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