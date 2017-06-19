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02:02 (мск), источник: Интерфакс

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 15 километров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря, в райцентре Усть-Камчатск прошел пеплопад, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«Пепловый выброс на Шивелуче произошел в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в восточном-юго-восточном направлении от вулкана. В поселке Усть-Камчатск, который находится на расстоянии 90 километров от исполина, зафиксировано незначительное выпадение пепла до 1 миллиметра», — говорится в сообщении.

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Спасатели подчеркивают, что жителей поселка оповестили об опасности по громкоговорителям. Им даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада.

«На случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов и марлевых повязок. При необходимости они будут выданы жителям поселка», — отмечают в МЧС.

В спасательном ведомстве не исключают вероятность того, что пепловое облако достигнет Алеутского района. Жителям этого района рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу.

Шивелучу присвоен наивысший — красный код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из Шивелуча могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.

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Все туристические компании также оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Шивелуч. Им настойчиво рекомендовано не водить туристические группы на маршруты, пролегающие поблизости от него.

Как сообщалось, предыдущий пеплопад от Шивелуча прошел в камчатских поселках 15 июня, когда исполин выбросил пепел на высоту до 12 км над уровнем моря. Гигантское пепловое облако распространилось тогда на площади более 40 тыс. квадратных километров. Пеплопады прошли в поселках Ключи, Козыревск и Майское Усть-Камчатского района, а также Лазо, Атласово и Таёжный Мильковского района.

Высота Шивелуча — 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части — 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст — 60−70 тыс. лет. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в Усть-Камчатском районе. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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