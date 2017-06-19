Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 15 километров

«Пепловый выброс на Шивелуче произошел в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в восточном-юго-восточном направлении от вулкана. В поселке Усть-Камчатск, который находится на расстоянии 90 километров от исполина, зафиксировано незначительное выпадение пепла до 1 миллиметра», — говорится в сообщении.

Спасатели подчеркивают, что жителей поселка оповестили об опасности по громкоговорителям. Им даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада.

«На случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов и марлевых повязок. При необходимости они будут выданы жителям поселка», — отмечают в МЧС.

В спасательном ведомстве не исключают вероятность того, что пепловое облако достигнет Алеутского района. Жителям этого района рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу.

Шивелучу присвоен наивысший — красный код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из Шивелуча могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.