Студенты Приморья и Китая строят планы совместного будущего

Представители дальневосточного и китайского университетов договорились о проведении совместных исследований и международных конференций, регулярных обменов студентами и преподавателями. Кроме того, стороны обсудили создание технологического кластера на острове Русском и создание университетского города с кампусами для иностранных студентов.

Отмечается, что ДВФУ успешно партнерствует с 40 государственными и частными учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями и фондами. Работают исследовательские и обменные программы, проводятся совместные конференции и летние школы, в провинциях КНР открыто 14 вузовских центров подготовки по русскому языку.

Таисия Масина.