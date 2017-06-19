«Мы стали жить на 40 лет дольше»
Антрополог Андрей Коротаев объяснил Елене Бабичевой, как изменился человек за последнее столетие.
Антрополог Андрей Коротаев объяснил Елене Бабичевой, как изменился человек за последнее столетие.
Исследования, в которых фиксируется, до какой степени мы с вами изменились за последние сто лет, впечатляют. Как выясняется, мы одновременно растем, толстеем, слабеем, а также болеем все чаще, хотя в целом живем все дольше. У России, впрочем, даже в антропологии особый путь.
Парадоксы, как принято говорить в таких случаях, продолжают поступать. Что стоит за этими констатациями — случайные отклонения от нормы или впору говорить о новом витке эволюции? «Огонек» попросил оценить ситуацию антрополога, главного научного сотрудника НИУ ВШЭ Андрея Коротаева.
— В июньском номере журнала New England Journal of Medicine опубликовано глобальное исследование, в котором констатируется: человечество переживает эпидемию ожирения. Приводится статистика, из которой следует, что с 1980-х число людей с избыточным весом растет лавинообразно. Значит ли это, что все мы больны или большой вес скоро станет вариантом нормы?
— Большой вес — это
Век назад такого не было — избыточное питание было уделом верхушки. Согласно антропологическим исследованиям, по сравнению с россиянами, жившими в начале ХХ века, мы поправились в среднем на 10−15 кг, а калорийность нашего питания выросла почти на 1000 ккал. Увы, эти дополнительные килограммы силы не прибавляют — мы становимся толстыми, но слабыми. Если в 1930-е 17-летний парень мог тягать мешки весом до 50 кг, то его ровесник сегодня едва поднимет и 35….
— И остановить эту эволюцию нереально?
— Почему же? Опыт Скандинавии и Японии говорит о том, что хорошая государственная политика вкупе с просвещением заставляет следить за своим весом — в отличие от остального мира в этих регионах рост ожирения прекратился. Но мы в этом отношении только на пороге проблемы — войны первой половины XX века «отодвинули» массовое переедание, и мы пустились во все тяжкие гораздо позже США и Западной Европы.
— А что за это время произошло с нашим ростом?
— Начиная с 1800 года, каждый век прибавляет нашему росту дополнительные сантиметры. Окажись современный россиянин рядом с соотечественником двухвековой давности, он бы выглядел Гулливером. Только за последние сто лет мы выросли на 7−8 см. И ведь продолжаем расти! Сейчас средний рост женщин и мужчин составляет соответственно 175−180 см. Ученые предрекают, что поколение 2000-х перешагнет эту планку, то есть наши дети и внуки станут самыми высокими людьми в истории человечества. Обычно так резко «выстреливают» вверх подростки: был небольшого росточка — и вдруг раз, и вымахал с каланчу. Все потому, что в этом возрасте все идет в рост — и питание, и спорт, и здоровье. Вот и ХХ век стал своеобразной питательной средой для такого «выстреливания».
— Но вы же сами отмечаете, что ХХ век принес огромное количество катаклизмов, особенно России. Вырасти, выходит, нам это не помешало?
— Это так: мы росли, несмотря на последствия коллективизации и репрессий. Росли в первую очередь благодаря тому, что практически удалось ликвидировать голод. Появились пионерские лагеря, в которых детей элементарно кормили, а в детских садах малыши стали получать обязательные завтраки. Конечно, свою роль сыграли и развитие медицины, и массовая вакцинация. Но все же полноценное питание — один из важнейших факторов роста. Кстати, в богатой Европе ХIХ века рослыми были именно сельские жители удаленных районов, у которых было под рукой и свежее мясо, и свои овощи. И лишь когда появились рефрижераторы, которые могли все это быстро доставить горожанам, те подтянулись до своих сельских сородичей.
Кстати, кризис начала 1990-х в нашей стране ударил не только по кошелькам, но и по росту. Кто помнит, тогда о полноценном питании не было и речи, продукты продавали по карточкам. В итоге дети, рожденные в 1990-е годы, ниже тех, кто родился чуть раньше.
— А как эти процессы повлияли на среднюю продолжительность жизни?
— Трудно поверить, но в начале ХХ века в России в среднем жили всего 35 лет, при этом в возрасте до 5 лет умирали от 40 до 60 процентов детей. Сегодня мировой опыт показывает: сколько мы проживем, в первую очередь зависит от медицины. Точнее, от того, какую роль ей отводят в обществе. Например, те же скандинавские страны в начале XIX века по продолжительности жизни отставали от европейских соседей. Но лютеранские пасторы всерьез взялись за санитарию, и довольно скоро продолжительность жизни там стала выше, чем в развитой Великобритании. Или взять довольно бедную Индию. Сейчас там самая высокая продолжительность жизни в штате Керала, где много лет у власти была местная компартия, которая уделяла внимание вопросам медицины и санитарии.
— Можно ли утверждать, что продолжительность жизни в той же России росла на протяжении всего века?
— Нет, бывали и паузы. Например: если во всем мире с развитием медицины продолжительность жизни к концу XX века росла стремительно, то в России в 1970-е она остановилась. Почему? Потому что цены на все потихоньку росли, и только стоимость алкоголя (в первую очередь водки) не менялась. Лишь знаменитая горбачевская антиалкогольная реформа чуть увеличила продолжительность жизни в стране. В итоге жить дольше мы стали в середине 1990-х, когда, по всем законам жанра, должно было бы быть наоборот.
Удивительно, но в период дефолта 1998-го у нас в стране была самая высокая продолжительность жизни мужчин за весь период между 1992 и 2007 годом. А потом экономика пошла на подъем, безработица снизилась, население поверило в завтрашний день, на столах снова появилось много спиртного, и к 2003-му мы поставили абсолютный антирекорд по продолжительности жизни мужчин — всего 58 лет!
— А сейчас?
— В последнее десятилетие средняя продолжительность жизни постепенно увеличивалась и доросла до 71 года с лишним. Иными словами, за минувший век мы стали жить на 40 лет дольше. Могли бы и больше. Ученые даже посчитали, что именно отнимает у нас годы жизни и в каких количествах. Это, конечно, индивидуально, но в целом подсчеты такие: 10 лет забирает недостаточная диагностика и некачественное лечение. Самый распространенный пример — поздняя диагностика рака или
— И какой же потолок продолжительности жизни ставят человеку ученые?
— Тенденция последних лет говорит, что все показатели здоровья — увеличения веса, длины тела, продолжительности жизни — замедляются. Это связано с так называемым законом убывающей отдачи: сегодня в развитых странах получают все меньше «здоровья» с каждым следующим триллионом, вложенным в здравоохранение. Да, продолжительность жизни увеличивается, но все более медленными темпами, и ждать прорыва в этой области не приходится, поскольку эффект от новых медицинских технологий уже исчерпан. Впрочем, именно России здесь есть куда расти: начиная с 2005-го наша страна на первом месте по снижению уровня смертности, а ожидаемый рост продолжительности жизни у нас самый высокий среди развитых стран.
Беседовала Елена Бабичева