«Мы стали жить на 40 лет дольше»

Исследования, в которых фиксируется, до какой степени мы с вами изменились за последние сто лет, впечатляют. Как выясняется, мы одновременно растем, толстеем, слабеем, а также болеем все чаще, хотя в целом живем все дольше. У России, впрочем, даже в антропологии особый путь.

Парадоксы, как принято говорить в таких случаях, продолжают поступать. Что стоит за этими констатациями — случайные отклонения от нормы или впору говорить о новом витке эволюции? «Огонек» попросил оценить ситуацию антрополога, главного научного сотрудника НИУ ВШЭ Андрея Коротаева.

— В июньском номере журнала New England Journal of Medicine опубликовано глобальное исследование, в котором констатируется: человечество переживает эпидемию ожирения. Приводится статистика, из которой следует, что с 1980-х число людей с избыточным весом растет лавинообразно. Значит ли это, что все мы больны или большой вес скоро станет вариантом нормы?

— Большой вес — это все-таки патология. Если немного утрировать, можно сказать, что современные люди имитируют образ жизни первобытного человека: точно так же едят, сколько влезет, а охоту и спасение от опасностей заменили фитнесом. Правда, в спортзал ходят не все, а вот переедает — большинство.

Век назад такого не было — избыточное питание было уделом верхушки. Согласно антропологическим исследованиям, по сравнению с россиянами, жившими в начале ХХ века, мы поправились в среднем на 10−15 кг, а калорийность нашего питания выросла почти на 1000 ккал. Увы, эти дополнительные килограммы силы не прибавляют — мы становимся толстыми, но слабыми. Если в 1930-е 17-летний парень мог тягать мешки весом до 50 кг, то его ровесник сегодня едва поднимет и 35….

— И остановить эту эволюцию нереально?

— Почему же? Опыт Скандинавии и Японии говорит о том, что хорошая государственная политика вкупе с просвещением заставляет следить за своим весом — в отличие от остального мира в этих регионах рост ожирения прекратился. Но мы в этом отношении только на пороге проблемы — войны первой половины XX века «отодвинули» массовое переедание, и мы пустились во все тяжкие гораздо позже США и Западной Европы.

— А что за это время произошло с нашим ростом?

— Начиная с 1800 года, каждый век прибавляет нашему росту дополнительные сантиметры. Окажись современный россиянин рядом с соотечественником двухвековой давности, он бы выглядел Гулливером. Только за последние сто лет мы выросли на 7−8 см. И ведь продолжаем расти! Сейчас средний рост женщин и мужчин составляет соответственно 175−180 см. Ученые предрекают, что поколение 2000-х перешагнет эту планку, то есть наши дети и внуки станут самыми высокими людьми в истории человечества. Обычно так резко «выстреливают» вверх подростки: был небольшого росточка — и вдруг раз, и вымахал с каланчу. Все потому, что в этом возрасте все идет в рост — и питание, и спорт, и здоровье. Вот и ХХ век стал своеобразной питательной средой для такого «выстреливания».

— Но вы же сами отмечаете, что ХХ век принес огромное количество катаклизмов, особенно России. Вырасти, выходит, нам это не помешало?

— Это так: мы росли, несмотря на последствия коллективизации и репрессий. Росли в первую очередь благодаря тому, что практически удалось ликвидировать голод. Появились пионерские лагеря, в которых детей элементарно кормили, а в детских садах малыши стали получать обязательные завтраки. Конечно, свою роль сыграли и развитие медицины, и массовая вакцинация. Но все же полноценное питание — один из важнейших факторов роста. Кстати, в богатой Европе ХIХ века рослыми были именно сельские жители удаленных районов, у которых было под рукой и свежее мясо, и свои овощи. И лишь когда появились рефрижераторы, которые могли все это быстро доставить горожанам, те подтянулись до своих сельских сородичей.

Кстати, кризис начала 1990-х в нашей стране ударил не только по кошелькам, но и по росту. Кто помнит, тогда о полноценном питании не было и речи, продукты продавали по карточкам. В итоге дети, рожденные в 1990-е годы, ниже тех, кто родился чуть раньше.

— А как эти процессы повлияли на среднюю продолжительность жизни?

— Трудно поверить, но в начале ХХ века в России в среднем жили всего 35 лет, при этом в возрасте до 5 лет умирали от 40 до 60 процентов детей. Сегодня мировой опыт показывает: сколько мы проживем, в первую очередь зависит от медицины. Точнее, от того, какую роль ей отводят в обществе. Например, те же скандинавские страны в начале XIX века по продолжительности жизни отставали от европейских соседей. Но лютеранские пасторы всерьез взялись за санитарию, и довольно скоро продолжительность жизни там стала выше, чем в развитой Великобритании. Или взять довольно бедную Индию. Сейчас там самая высокая продолжительность жизни в штате Керала, где много лет у власти была местная компартия, которая уделяла внимание вопросам медицины и санитарии.

— Можно ли утверждать, что продолжительность жизни в той же России росла на протяжении всего века?

— Нет, бывали и паузы. Например: если во всем мире с развитием медицины продолжительность жизни к концу XX века росла стремительно, то в России в 1970-е она остановилась. Почему? Потому что цены на все потихоньку росли, и только стоимость алкоголя (в первую очередь водки) не менялась. Лишь знаменитая горбачевская антиалкогольная реформа чуть увеличила продолжительность жизни в стране. В итоге жить дольше мы стали в середине 1990-х, когда, по всем законам жанра, должно было бы быть наоборот.

Удивительно, но в период дефолта 1998-го у нас в стране была самая высокая продолжительность жизни мужчин за весь период между 1992 и 2007 годом. А потом экономика пошла на подъем, безработица снизилась, население поверило в завтрашний день, на столах снова появилось много спиртного, и к 2003-му мы поставили абсолютный антирекорд по продолжительности жизни мужчин — всего 58 лет!

— А сейчас?

— В последнее десятилетие средняя продолжительность жизни постепенно увеличивалась и доросла до 71 года с лишним. Иными словами, за минувший век мы стали жить на 40 лет дольше. Могли бы и больше. Ученые даже посчитали, что именно отнимает у нас годы жизни и в каких количествах. Это, конечно, индивидуально, но в целом подсчеты такие: 10 лет забирает недостаточная диагностика и некачественное лечение. Самый распространенный пример — поздняя диагностика рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Плохая экология — это еще минус 10 лет. По 5 лет жизни теряются из-за дефицита движения и сна. Столько же забирает табак. Еще 5 лет теряют те, кто употребляет алкоголь и наркотики. Те, кто использует плохую воду и плохо питается, теряют еще по 5 лет. Еще минус 5 лет — на стрессы. В совокупности набирается 50 лет. Иными словами, мы могли бы продлить жизнь на полвека, если бы исключили эти негативные факторы.

— И какой же потолок продолжительности жизни ставят человеку ученые?

— Тенденция последних лет говорит, что все показатели здоровья — увеличения веса, длины тела, продолжительности жизни — замедляются. Это связано с так называемым законом убывающей отдачи: сегодня в развитых странах получают все меньше «здоровья» с каждым следующим триллионом, вложенным в здравоохранение. Да, продолжительность жизни увеличивается, но все более медленными темпами, и ждать прорыва в этой области не приходится, поскольку эффект от новых медицинских технологий уже исчерпан. Впрочем, именно России здесь есть куда расти: начиная с 2005-го наша страна на первом месте по снижению уровня смертности, а ожидаемый рост продолжительности жизни у нас самый высокий среди развитых стран.

Беседовала Елена Бабичева