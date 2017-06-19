«День оркестров» состоится в Хабаровском крае
24 июня в комплексе «Ривьера парк» на Заимке состоится «День оркестров». Мероприятие пройдет в рамках регионального фестиваля художественных ремесел и фольклора «Мы — россияне!».
24 июня в комплексе «Ривьера парк» на Заимке состоится «День оркестров». Мероприятие пройдет в рамках регионального фестиваля художественных ремесел и фольклора «Мы — россияне!».
Перед горожанами выступят оркестр духовой и
«День оркестров» начнется в 14:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на