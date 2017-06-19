«День оркестров» состоится в Хабаровском крае

Перед горожанами выступят оркестр духовой и эстрадно-джазовой музыки «Аллегретто-бэнд», коллективы «Аккорд» и «Хабаровский диксиленд». Пришедших ждет дефиле от артистов, а также концертная программа.

«День оркестров» начнется в 14:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу КНОТОК.