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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Часть Владивостока останется без электричества

Часть Владивостока в понедельник. 19 июня, осталась без электричества, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Из-за аварии света нет в домах по следующим адресам:

Океанский пр-кт. 105;.

Союзная ул. 20;.

Хабаровская ул. 2, 4, 4А, 4Б, 8, 12А, 20А, 26, 28, 34.

Сотрудники МУПВ ВПЭС проводят плановые работы с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Бестужева ул. 5;.

Гамарника ул. 10, 12, 13, 14Б, 15, 16;.

Гульбиновича ул. 29, 29А;.

Иртышская ул. 6;.

Корнилова ул. 10, 12;.

Красного Знамени пр-кт. 45, 51;.

Маковского ул. 116, 122, 124, 130, 132, 136;.

Яблоневая ул. 3, 9, 11, 82, 84.

Михаил Грач.

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