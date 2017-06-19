Часть Владивостока останется без электричества
Часть Владивостока в понедельник. 19 июня, осталась без электричества, сообщает ИА «Дейта».
Часть Владивостока в понедельник. 19 июня, осталась без электричества, сообщает ИА «Дейта».
Океанский
Союзная ул. 20;.
Хабаровская ул. 2, 4, 4А, 4Б, 8, 12А, 20А, 26, 28, 34.
Сотрудники МУПВ ВПЭС проводят плановые работы с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:
Бестужева ул. 5;.
Гамарника ул. 10, 12, 13, 14Б, 15, 16;.
Гульбиновича ул. 29, 29А;.
Иртышская ул. 6;.
Корнилова ул. 10, 12;.
Красного Знамени
Маковского ул. 116, 122, 124, 130, 132, 136;.
Яблоневая ул. 3, 9, 11, 82, 84.
Михаил Грач.