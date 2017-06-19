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04:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержанная в КНДР яхта Katalexa вернулась во Владивосток

Российская яхта Katalexa, задержанная пограничниками КНДР, вернулась во Владивосток. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

«Да, яхта пришла во Владивосток», — рассказал собеседник агентства, не уточнив, когда именно Katalexa вернулась в порт.

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Яхта Katalexa была задержана в северо-западной части Японского моря 16 июня. На ее борту находились три члена экипажа. Судно перегоняли с Тайваня на остров Русский во Владивостоке. Последний раз о яхте поступала информация из южнокорейского порта Пхохан, в который она зашла по пути.

Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили «чрезмерную бдительность» в рамках кампании по борьбе с браконьерами, сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе, пишет ТАСС.

13 мая 2016 года российская яхта «Элфин» была задержана северокорейской береговой охраной в 150 километрах от порта Косон, капитана доставили на борт пограничного корабля. Яхту отбуксировали к берегу.

Старший помощник капитана Сергей Домовидов рассказал, что береговая охрана КНДР приняла яхтсменов за шпионов. Он уточнил, что в погоне участвовали два судна, присутствующие на одном из них вели себя довольно агрессивно: они закидали россиян камнями, табуретками и бутылками. По возвращении в Россию команда яхты заявила о желании потребовать от Пхеньяна полмиллиона долларов морального ущерба.

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