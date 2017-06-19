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04:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальневосточный академический оркестр вышел на улицу

ФОТОРЕПОРТАЖ.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством дирижера Руслана Антипинского порадовал горожан концертом под открытым небом. Со сцены прозвучали популярные классические произведения, а так же композиции из известных фильмов — «Пираты Карибского моря», «Алладин» и др. Пришедших на необычное представление было очень много, лавочек возле ракушки на всех не хватало, люди сидели на бордюрах, а кто-то просто стоял. Проезжающие мимо велосипедисты оставляют свои велосипеды ради живой музыки, а мамы с колясками прерывают прогулку. Подробности в фоторепортаже корр. ИА AmurMedia.

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