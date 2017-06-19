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04:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Специалисты осмотрели один из летних лагерей в Хабаровском районе

Лагерь «Энергетик» осмотрела межведомственная комиссия по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

В ее составе учреждение посетили работники краевых министерств, сотрудники МЧС России по региону, а также представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в крае.

Напомним, лагерь «Энергетик» расположен в селе Бычиха. Сейчас там отдыхает 241 ребенок в возрасте от семи до 15 лет. Первая смена началась 4 июня и продлится до 21 июня, вторая стартует спустя три дня.

Специалисты проверили работу лагеря. Они прошлись по спальным корпусам, осмотрели медицинский кабинет, стадион и спортивный зал. После члены комиссии дали общие рекомендации представителям администрации учреждения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.

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