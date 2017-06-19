В Иркутске планируют построить дворец пушнины для проведения аукционов

Дворец пушнины для проведения меховых аукционов планируют создать в Иркутске. Об этом 16 июня 2017 года сообщил ТАСС со ссылкой на слова министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского в ходе Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине (Китай). «Этот проект в принципе уже стартовал. Состоялся первый аукцион, и вся партия соболя была успешно продана. Создание аукционного дома — частная инициатива, ее реализует иркутская компания», — сказал Евгений Орачевский.

Предполагается возвести здание дворца пушнины площадью около 10 тыс. кв. м. В нем разместятся, помимо зала торгов, офисные помещения, сортировочные и складские помещения, ателье по выделке мехов и пошиву изделий из них. В общей сложности объем инвестиций в создание аукционного дома составит около 300 млн рублей. Предполагается, что к 2020 году ежегодный оборот аукциона достигнет 1,8 млрд рублей. Для реализации проекта Иркутская область рассчитывает привлечь инвесторов из Китая.