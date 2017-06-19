Владивостокцы вышли на акцию протеста с кувалдами и ломиками

Жители микрорайона Снеговая падь во Владивостоке с кувалдами и ломиками вышли на акцию протеста против нелегальной стоянки, которую неизвестные им граждане начали возводить напротив дома № 14 по улице Адмирала Смирнова, сообщает РИА VladNews.

— Люди опасаются, что их машины на придомовых территориях начнут портить «неизвестные», с целью заставить их ставить на этой стоянке. Такие прецеденты в микрорайоне уже были, — отметил представитель фонда «Горожанин и гражданин» Николай Смирнов. Как он рассказал, по данным фонда, стоянка организована ранее судимым гражданином и оформлена на подставное лицо.

Сюда же приехали и представители противоположной стороны. Встреча обошлась без эксцессов.

Акция длилась около 1,5 часов.

По свидетельствам очевидцев, около 6 часов вечера владелец убрал нелегальную будку — но через пару часов она появилась практически на старом месте.