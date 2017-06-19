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04:40 (мск), источник: VLADNEWS

Приморская яхта, задержанная КНДР, прибыла во Владивосток

История с Katalexa закончилась хэппи-эндом.

Источник: VLADNEWS

Яхта Katalexa, которая по пути из Тайваня во Владивосток была задержана правоохранителями КНДР, пришла в порт приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на региональный Морской спасательно-координационный центр. Однако МСКЦ не уточняет время прибытия судна во Владивосток.

Напомним, яхта была задержана в результате обращения северокорейских рыбаков, которые в силу малых размеров судна приняли Яхту за браконьерскую шхуну. В посольстве РФ «вызвало недоумение» заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что судно задержали в Японском море за нарушение госграницы. По сведениям российской стороны, яхта была задержана не ближе 50 миль от берега.

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