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05:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Дождливая и прохладная погода продержится в Хабаровске до конца недели

В гидрометцентре рассказали, что из-за северо-восточного ветра «тепло с запада до нас не доходит».

Источник: РИА "Новости"

Дожди, ветер и холод ждут хабаровчан на этой неделе. Синоптики прогнозируют, что ночами температура будет опускаться до +13 градусов — по словам специалиста гидрометцентра Людмилы Игнатенко, это значительно ниже нормы для июня, сообщает портал «Губерния».

«Преимущественно до конца недели в городе будет прохладно. Иногда будет выглядывать солнце, но существенно на погоде это не отразится. В самые теплые дни будет +20…+22. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Ненастье не связано с каким-то циклоном, просто тепло с запада до нас не доходит», — рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Собеседник отметила, что прогноз на неделю может корректироваться.

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