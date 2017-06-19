Дождливая и прохладная погода продержится в Хабаровске до конца недели
В гидрометцентре рассказали, что
В гидрометцентре рассказали, что
Дожди, ветер и холод ждут хабаровчан на этой неделе. Синоптики прогнозируют, что ночами температура будет опускаться до +13 градусов — по словам специалиста гидрометцентра Людмилы Игнатенко, это значительно ниже нормы для июня, сообщает портал «Губерния».
«Преимущественно до конца недели в городе будет прохладно. Иногда будет выглядывать солнце, но существенно на погоде это не отразится. В самые теплые дни будет +20…+22. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Ненастье не связано с
Собеседник отметила, что прогноз на неделю может корректироваться.