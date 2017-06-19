Дождливая и прохладная погода продержится в Хабаровске до конца недели

Дожди, ветер и холод ждут хабаровчан на этой неделе. Синоптики прогнозируют, что ночами температура будет опускаться до +13 градусов — по словам специалиста гидрометцентра Людмилы Игнатенко, это значительно ниже нормы для июня, сообщает портал «Губерния».

«Преимущественно до конца недели в городе будет прохладно. Иногда будет выглядывать солнце, но существенно на погоде это не отразится. В самые теплые дни будет +20…+22. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Ненастье не связано с каким-то циклоном, просто тепло с запада до нас не доходит», — рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Собеседник отметила, что прогноз на неделю может корректироваться.