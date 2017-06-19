В Красноярске ожидается аномальная жара до +36°C

На неделе в Красноярске ожидается жаркая и солнечная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 19 июня, температура воздуха поднимется до +30…+33°C. Жара продержится в городе весь день. Ветер юго-восточный с порывами до 4 м/с.

Во вторник, 20 июня, воздух прогреется до +34°C. Ближе к вечеру температура воздуха будет держаться на отметке +28°C. Синоптики обещают ясную и безоблачную погоду. Ветер восточный с порывами до 3 м/с.

В среду, 21 июня, в город придет аномально жаркая погода. В середине недели столбики термометров поднимутся до +36°C. Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер ослабнет до 1 м/с.

Первые за последнюю неделю осадки пройдут в Красноярске только в четверг, 22 июня. Несмотря на дождь, температура воздуха в городе не опустится ниже 30 °C.

Отметим, что такая жаркая погода в Сибири считается аномальной, но не максимальной. Показатели превышают климатическую норму на 4−6°C.