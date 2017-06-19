Приморский океанариум победил гнилую рыбу
Бывший работник Приморского океанариума Роман Фадеев, заявивший в соцсетях об ужасных условиях для животных в научном центре, опроверг свои слова, сообщает ИА «Дейта».
Бывший работник Приморского океанариума Роман Фадеев, заявивший в соцсетях об ужасных условиях для животных в научном центре, опроверг свои слова, сообщает ИА «Дейта».
На своей странице в социальных сетях Фадеев написал: «По решению суда, поставившего точку в деле о защите чести и достоинства Приморского океанариума, я, Фадеев Роман Анатольевич, удаляю фразу “Это они покупают рыбу, которую приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей”».
Ранее Национальный центр морской биологии подал в суд на Фадеева в целях защиты собственной деловой репутации. Иск был удовлетворен, ответчика обязали опровергнуть сказанное.
Позже стало известно, что погибшие в конце октября 2016 года животные — сивуч Старк и два
Василий Кучин.