Приморский океанариум победил гнилую рыбу

На своей странице в социальных сетях Фадеев написал: «По решению суда, поставившего точку в деле о защите чести и достоинства Приморского океанариума, я, Фадеев Роман Анатольевич, удаляю фразу “Это они покупают рыбу, которую приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей”».

Ранее Национальный центр морской биологии подал в суд на Фадеева в целях защиты собственной деловой репутации. Иск был удовлетворен, ответчика обязали опровергнуть сказанное.

Позже стало известно, что погибшие в конце октября 2016 года животные — сивуч Старк и два дельфина-белобочки — умерли насильственной смертью. Виновных в трагедии ждет суровое наказание, однако их непосредственные имена не разглашаются.

Василий Кучин.