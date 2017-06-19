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05:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Ключи от машины вручили победителям спортивного фестиваля в Хабаровском крае

В Хабаровске прошли финальные соревнования физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых».

Напомним, участие в нем принимали работники региональных предприятий. Всего за победу боролись примерно 1600 человек. Впервые к состязаниям присоединились сотрудники Комсомольского-на-Амуре судостроительного завода. Любители спорта проявили себя в целом ряде дисциплин. Среди них — волейбол, дартс, стритбол, настольный теннис, мини-футбол и другие.

Отдельно провели соревнования среди семейных команд. Здесь за первое место сражались 26 сборных. В итоге лучшей признали семью Стеценко из Хабаровска. Они получили автомобиль «Лада Гранта». Также призовые места заняли семьи Валеевых и Адмакиных. Победителей поздравил глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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