Ключи от машины вручили победителям спортивного фестиваля в Хабаровском крае

Напомним, участие в нем принимали работники региональных предприятий. Всего за победу боролись примерно 1600 человек. Впервые к состязаниям присоединились сотрудники Комсомольского-на-Амуре судостроительного завода. Любители спорта проявили себя в целом ряде дисциплин. Среди них — волейбол, дартс, стритбол, настольный теннис, мини-футбол и другие.

Отдельно провели соревнования среди семейных команд. Здесь за первое место сражались 26 сборных. В итоге лучшей признали семью Стеценко из Хабаровска. Они получили автомобиль «Лада Гранта». Также призовые места заняли семьи Валеевых и Адмакиных. Победителей поздравил глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.