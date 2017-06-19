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05:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Несколько электричек изменят расписание с 27 июня по 8 июля на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов.

Источник: Агентство «Москва»

Как 16 июня 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, с 27 июня по 7 июля изменяется расписание электричек № 6401, № 6402, № 6403 и № 6304. Пригородный поезд № 6401 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 06:54, следовать через станцию Загорье в 08:11—08:11-30 (вместо 08:08 — 08:08:30) и прибывать на станцию Тайшет в 10:07. Пригородный поезд № 6402 сообщением Тайшет — Нижнеудинск будет отправляться со станции Тайшет в 07:36 (вместо 07:22) и прибывать на станцию Нижнеудинск в 11:06. Пригородный поезд № 6403 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17:26 (вместо 17:25), и прибывать на станцию Тайшет в 20:39. Пригородный поезд № 6404 сообщением Тайшет — Нижнеудинск будет отправляться со станции Тайшет в 17:20, следовать через станцию Камышет в 19.36−19.37 (вместо 19.35−19.36) и прибывать на станцию Нижнеудинск в 20:42.

С 28 июня по 8 июля 2017 года изменяется расписание пригородных поездов № 6410 и № 6112. Пригородный поезд № 6410 сообщением Тулун — Зима будет отправляться со станции Тулун в 07:17 (вместо 07:08) и прибывать на станцию Зима в 09:39. Пригородный поезд № 6112 сообщением Черемхово — Иркутск-Пассажирский будет отправляться со станции Черемхово в 05:34 (вместо 05:25) и прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 08:10.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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