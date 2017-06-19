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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Историческую усадьбу в центре Красноярска оценили в 110 млн рублей

Старинный дом расположен около Центрального парка.

В Красноярске выставили на продажу «усадьбу Козловской», расположенную на ул. Дзержинского, 6. Объявление о продаже памятника архитектуры появилось на портале по реализации коммерческой недвижимости.

Согласно опубликованным данным, собственник выставляет на продажу комплекс зданий, в который входят двухэтажный дом 1886 года постройки и бревенчатый флигель 1914 года. Кроме того, в лот вошла пристройка, возведенная в конце 1990-х годов. Площадь участка, на котором построен комплекс — 1800 км. метров.

Средняя стоимость одного квадратного метра, по оценке собственника, составляет 65 тысяч рублей. Таким образом, общая цена лота — примерно 110 млн рублей. Добавим, комплекс расположен рядом с Центральным парком.

Как отмечается на портале «История архитектуры», «усадьба Козловской» является характерным для Красноярска памятником деревянной застройки начала XX века. В здании сочетается традиционная структура городского дома конца XIX века с элементами модерна в декоративном оформлении.

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