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05:26 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске стартовали ежегодные конные соревнования «Большой сибирский круг»

Лучшие породы лошадей со всей Сибири разыграли между собой крупные денежные призы. На красноярском ипподроме стартовали ежегодные конные соревнования «Большой сибирский круг».

Это не просто соревнования лошадей в скорости. «Большой сибирский круг» — самый крупный конный праздник в году. Он проводится уже в 11-й раз и 10 лет подряд его первый этап проходит в Красноярске. Новосибирец Руслан Пащенко каждый год участвует в скачках. Нынче вошёл в четвёрку сильнейших и страстно желает улучшить результат.

Топот лошадиных копыт заставляет зрителей замолчать. Каждый мысленно переживает за своего жеребца, к которому он не имеет никакого отношения, если не считать тех денег, которые болельщик поставил в импровизированном тотализаторе.

Заводчики и наездники демонстрируют, чего они добились не только тренировками в течение всего года, но и тщательной селекцией. Для края хорошие показатели на подобных соревнованиях — свидетельство успеха и здорового сельского хозяйства.

«Это не только похвастаться своими результатами, своим лошадьми, которые есть на территории, это очень важно для развития коневодства. По итогам этих соревнований отбираются лучшие породы лошадей, которые действительно потом участвуют в племенном деле», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края Леонид Шорохов.

Красноярские заезды — лишь первый этап. Следующие пройдут в Омске, Новосибирске и Барнауле. Заключительный — в столице Хакасии городе Абакан.

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