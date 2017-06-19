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06:43 (мск), источник: Губерния онлайн

ЕГЭ по химии написали свыше 1300 выпускников Хабаровского края

Сегодня, 19 июня, выпускники написали ЕГЭ по химии.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае этот предмет выбрали 1 314 человек. За 3,5 часа им нужно было решить 34 задания. Минимальный балл — 36, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В это же время школьники сдавали ЕГЭ по истории. На вопросы ответили 514 юных жителей Хабаровского края. Они проверили знания по мировой и российской истории. На экзамен им отвели 3,5 часа. Для поступления в вуз выпускники должны были набрать минимум 32 балла.

Результаты двух экзаменов станут известны не позднее 4 июля.

Напомним, сегодня завершается основной этап сдачи ЕГЭ, завтра начнется дополнительный. Он продлится до 1 июля.

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