ЕГЭ по химии написали свыше 1300 выпускников Хабаровского края

В Хабаровском крае этот предмет выбрали 1 314 человек. За 3,5 часа им нужно было решить 34 задания. Минимальный балл — 36, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В это же время школьники сдавали ЕГЭ по истории. На вопросы ответили 514 юных жителей Хабаровского края. Они проверили знания по мировой и российской истории. На экзамен им отвели 3,5 часа. Для поступления в вуз выпускники должны были набрать минимум 32 балла.

Результаты двух экзаменов станут известны не позднее 4 июля.

Напомним, сегодня завершается основной этап сдачи ЕГЭ, завтра начнется дополнительный. Он продлится до 1 июля.