Сквер имени Виктора Цоя перенесут в Центральный парк
Территория сквера попадает под реконструкцию.
Территория сквера попадает под реконструкцию.
В Центральном парке появится сквер имени Виктора Цоя. Камень с изображением легендарного
Ранее сквер имени Цоя располагался на пересечении ул. Годенко и пр. Свободного. Однако, как заявили в парке, эта территория попадает под реконструкцию. В итоге было принято решение перенести памятный камень в Центральный парк, где уже 10 лет проходят концерты в память певца.
Сквер будет открыт рядом с малой сценой (танцплощадкой), где ранее проходили первые «Цойники». Территорию уже оформляют
Виктор Цой является одним из символов советской и российской