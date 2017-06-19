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06:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сквер имени Виктора Цоя перенесут в Центральный парк

Территория сквера попадает под реконструкцию.

В Центральном парке появится сквер имени Виктора Цоя. Камень с изображением легендарного рок-музыканта перенесут с территории в районе ГорДК. Об этом сообщили в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сквер имени Цоя располагался на пересечении ул. Годенко и пр. Свободного. Однако, как заявили в парке, эта территория попадает под реконструкцию. В итоге было принято решение перенести памятный камень в Центральный парк, где уже 10 лет проходят концерты в память певца.

Сквер будет открыт рядом с малой сценой (танцплощадкой), где ранее проходили первые «Цойники». Территорию уже оформляют художники-граффитисты. Открытие сквера намечено на 21 июня — в день рождения музыканта.

Виктор Цой является одним из символов советской и российской рок-музыки. Созданная им группа «Кино» стала легендарной. После гибели музыканта в 1990 году памятные камни и «стены Цоя» были открыты на всей территории СССР.

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