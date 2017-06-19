В Иркутске благоустроят 14 дворов, парков и скверов в рамках проекта «Городская среда»

Как пояснил заместитель председателя думы Александр Ханхалаев, этот проект разделен на два этапа. Территории для благоустройства в 2017 году уже выбраны. Депутаты совместно с главами комитетов администрации города должны разработать порядок распределения оставшихся пространств для работы в 2018—2022 годах.

«С 31 марта по 10 апреля нам поступило 34 заявки от жителей. В итоге были выбраны 12 территорий, которые будут благоустраиваться в этом году. Кроме того, по результатам сложившейся экономии появилась возможность добавить в перечень еще две территории, — сообщила начальник департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска Ольга Иванова. — Интерактивную карту общественных пространств на последующие годы реализации проекта планируется подготовить до 11 июля. Порядок распределения территорий предполагается разработать к сентябрю».

По результатам совещания депутатами будут подготовлены предложения для формирования городской программы по благоустройству будущего года.