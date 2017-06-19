В Иркутске благоустроят 14 дворов, парков и скверов в рамках проекта «Городская среда»
Как 16 июня 2017 года сообщила
Как 16 июня 2017 года сообщила
Как пояснил заместитель председателя думы Александр Ханхалаев, этот проект разделен на два этапа. Территории для благоустройства в 2017 году уже выбраны. Депутаты совместно с главами комитетов администрации города должны разработать порядок распределения оставшихся пространств для работы в 2018—2022 годах.
«С 31 марта по 10 апреля нам поступило 34 заявки от жителей. В итоге были выбраны 12 территорий, которые будут благоустраиваться в этом году. Кроме того, по результатам сложившейся экономии появилась возможность добавить в перечень еще две территории, — сообщила начальник департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска Ольга Иванова. — Интерактивную карту общественных пространств на последующие годы реализации проекта планируется подготовить до 11 июля. Порядок распределения территорий предполагается разработать к сентябрю».
По результатам совещания депутатами будут подготовлены предложения для формирования городской программы по благоустройству будущего года.