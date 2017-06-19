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06:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Корабельную набережную во Владивостоке перекроют в День памяти и скорби 22 июня

Для автомобилистов будет организован объезд.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 июня, PrimaMedia.

Движение транспорта на Корабельной Набережной временно ограничат в четверг, 22 июня, во Владивостоке из-за мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Для автомобилистов будет организован объезд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены с 09.30 до 12.30 от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком. На данный период времени объезд будет осуществлен по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения с улицей Семеновской.

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