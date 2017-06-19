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08:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Организаторы отменили первый чартерный рейс из Японии на Курилы

Организаторы поездки бывших японских жителей Южных Курил заявили об отмене первого чартерного рейса из Японии на эту часть островов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, это было сделано из-за погодных условий. Вылет был изначально намечен на 18 июня, несколько раз откладывался из-за тумана на курильском острове Кунашир и, в конце концов, был отменен.

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Заместитель главы МИД Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что «погодные условия не изменились, и не было иного выбора, кроме как отменить поездку». По его словам, правительство Японии будет прилагать усилия для организации нового визита на южные Курилы в течение этого года.

17 июня в поселке Накасибэцу состоялась церемония по случаю первого авиарейса между японским островом Хоккайдо и южными Курильскими островами. Выступая на церемонии, Нобуо Киси назвал открытие этого маршрута «большим шагом вперед» в улучшении условий для посещения гражданами страны островов.

О желании организовать чартерные рейсы на южные острова Курильского архипелага Япония объявила в марте. Эти рейсы в первую очередь рассчитаны на японцев, которые традиционно посещают территории, чтобы навестить могилы предков. Визы для этого туристам не требуются. В настоящее время связь Хоккайдо с Курилами осуществляется только водным путем.

В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию лидеры двух стран согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

В Японии Южные Курилы называют северными территориями.

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