Константин Межонов рекомендовал ДВФУ отремонтировать фасады университета в центре города

Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов в рамках объезда территории Владивостока и решения вопросов благоустройства осмотрел состояние зданий, находящихся в собственности Дальневосточного федерального университета, расположенных на материковой части приморской столицы. В рабочей поездке приняли участие первый заместитель главы администрации Константин Лобода, начальник отдела внутренних проверок и профилактики нарушений департамента комплексной безопасности ДВФУ Алексей Сляднев, а также начальники административно-территориальных управлений районов города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе объезда участники осмотрели здания по Океанскому проспекту, улицам Октябрьской и Аксаковской, а также Народному проспекту. Все они требуют ремонта фасадов и благоустройства прилегающей территории.

Самый большой объем работ предстоит выполнить по улице Аксаковской, 3а. Помимо здания ремонт необходим на видовой площадке, нуждается в реставрации скульптура святых Кирилла и Мефодия, также находящаяся в собственности ДВФУ.

«Совместно с представителем ДВФУ мы осмотрели здания университета на материковой части города. Несмотря на то, что основную деятельность университет сейчас осуществляет на острове Русском, эти здания также необходимо содержать надлежащим образом. Взаимопонимание по комплексу необходимых работ есть, — отметил и.о. главы Владивостока Константин Межонов. — Масштабного благоустройства требует видовая площадка на Орлиной сопке. Здесь необходимо асфальтирование подъездных путей и тротуаров, мощение пешеходной зоны, покос травы, восстановление наружного освещение и ограждений, а также реставрация скульптуры святых Кирилла и Мефодия».