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08:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Несмотря на штормовое предупреждение, на Бажовку приехало более 25 тысяч гостей

Юбилейный XXV Всероссийский Бажовский фестиваль, который состоялся 16—18 июня на территории «Солнечной долины» (Миасс, Челябинской области, посетили более 25 тысяч гостей. В связи со штормовым предупреждением сначала хотели отменить Бажовку, но организаторы приняли решение усилить меры безопасности и продолжить фестиваль.

Участниками фестиваля в этом году стали более 600 ремесленников и 350 творческих коллективов из 50 регионов станы. Впервые среди участников фестиваля были представители Чешской Республики.

«Южный Урал подтверждает свое географическое место на карте, где встречаются на только два континента, встречаются люди, мастеровые, страны. Очень приятно, что в нынешнем нашем Бажовском фестивале принимают участие гости из Чешской Республики», — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

На юбилейный Бажовский фестиваль гости из Чехии привезли представителей традиционных ремесел и фольклорный ансамбль «Долина». Среди традиционных танцев коллектив исполнил один очень специфический — мужской танец Verbuňk (в 2005 году этот танец был провозглашен шедевром ЮНЕСКО в области нематериального наследия человечества).

Чешские гости выступали в традиционных народных костюмах: на женщинах — чёрное платье с белым воротником, пышными рукавами и коричневым жилетом, а на голове — красный узорчатый платок. Наряд мужчин отличался черной шляпой с пером. Выступление зарубежных гостей выделялось необычной хореографией, танцоры двигались под живой звук оркестра.

«Для нас это большая чести, что мы можем присутствовать на фестивале вместе со всеми вашими ансамблями и представит Чешский фольклор. Регулярно южноуральские коллективы приезжают к нам на фестивали. Например, ваш ансамбль “Урал” принимал участие в 6 фестивалях и имел большой успех», — подчеркнул президент фольклорной ассоциации Республики Чехия Зденек Пшеница.

Традиционно участники фестиваля из разных районов Челябинской области городов России создали уникальное Уральское поселение — город, где представлены традиционные бытовые уклады, — более 20 этно-дворов. На национальных подворьях гостям продемонстрировали обычаи и обряды народов Урала и удивили традиционной обрядовой кухней.

За три дня на сценах Бажовского фестиваля выступили лучшие коллективы, выступающие в самых разных видах народного творчества — от песенного до танцевального. Также показали свое мастерство ремесленники — хранители древних технологий ткачества, ковки, гончарного мастерства, резьбы по дереву. Настоящей изюминкой Бажовки — 2017 стала большая ярмарка «Раздолье».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, нештатных ситуаций во время фестиваля не допущено.

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