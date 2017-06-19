Понедельник 26 июня в Башкирии — выходной день
УФА, 19 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В соответствии с постановлением Правительства Башкортостана, 25 июня 2017 года объявлено нерабочим праздничным днем в связи с празднованием
УФА, 19 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В соответствии с постановлением Правительства Башкортостана, 25 июня 2017 года объявлено нерабочим праздничным днем в связи с празднованием
В 2017 году нерабочий праздничный день
Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе в связи с празднованием
При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 25 июня в число календарных дней отпуска не включается.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Башкирии в 2017 году на дни отдыха приходится 17 праздничных дней. Самый ближайший из них — 25 июня — Ураза-байрам; 1 сентября — Курбан-байрам; 11 октября — День Республики; 4 ноября — День народного единства.