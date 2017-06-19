Понедельник 26 июня в Башкирии — выходной день

В 2017 году нерабочий праздничный день Ураза-байрам совпадает с еженедельным днем отдыха — воскресеньем. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Соответственно, выходной день с воскресенья 25 июня переносится на понедельник 26 июня. При этом продолжительность работы в пятницу 23 июня не сокращается.

Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе в связи с празднованием Ураза-байрам являются 24, 25 и 26 июня 2017 года.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 25 июня в число календарных дней отпуска не включается.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в Башкирии в 2017 году на дни отдыха приходится 17 праздничных дней. Самый ближайший из них — 25 июня — Ураза-байрам; 1 сентября — Курбан-байрам; 11 октября — День Республики; 4 ноября — День народного единства.