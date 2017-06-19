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08:35 (мск), источник: Sports.kz

Головкин победил в голосовании НВО за лучшего P4P-боксера

В официальном твиттере HBO Boxing завершилось голосование по определению лучшего боксера независимо от весовой категории (P4P), сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

По его результатам, наибольшее число голосов — 38% было отдано казахстанцу Геннадию Головкину. Американец Андре Уорд набрал 30%, а украинский боксер Василий Ломаченко — 21%. Еще 11% выбрали вариант «другой боксер».

Всего проголосовали 11 237 человек.

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