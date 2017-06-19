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08:16 (мск), источник: Вести Приморье

Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города и КГУП «Приморский водоканал».

В связи с производством ремонтных работ с двух часов ночи среды, 21 июня 2017 г. до двух часов ночи четверга, 22 июня 2017 г. во Владивостоке будет произведено отключение холодного водоснабжения по следующим адресам.

20 лет ВЛКСМ. 40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ. Адмирала Макарова. пер. Адмирала Макарова. Балтовская. Бархатная. Басаргина. Батумская. Бежецкая. Беляева. Березовая. Борисенко. Босфора. Брянская. Буковая. Бурачка. Бухта Щитовая. Вилкова. Волкова. Воронежская. Вязовая. Гастелло. Героев Тихоокеанцев. Героев Хасана. Гризодубовой. Гульбиновича. Добровольского. Дубовая. Елочная. Запорожская. Зои Космодемьянской. Интернациональная. Калинина. Катерная. Каштановая. Кизлярская. Киевская. Кипарисовая. Командорская. Коммунаров. Космонавтов. Краева. Липовая. Лиственничная. Марины Расковой. Матросова. Минеров. Могилевская. Можайская. Можжевеловая. Монтажная. Мыс Абросимова. Надибаидзе. Нарвская. Нестерова. Никифорова. Новожилова. Одесская. Окатовая. Олега Кошевого. Ольховая. Очаковская. Патрокл. Пацаева. Пихтовая. Полины Осипенко. Полтавская. Полярная. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Поселковый пер. Прибрежная. Приморская. Промышленная 1-я. Промышленная 2-я. Ракитная. Сафонова. Сахалинская. Связи. Слуцкого. Спортивная, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Строительная 2-я. Строительная 3-я. Талалихина. Тамбовская. Тетюхинская. Тополевая. Тупик Босфора. Фадеева, 45а, 47а, 49, 51, 51 В, 53, 55, 61, 63а, 67. Фастовская. Харьковская. Херсонская. Холмистая. Часовитина. Черемуховая. Чукотская. Чуркинский тупик. Щитовая. Ясеневая.

Горожанам приносят извинения за эти временные неудобства.

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