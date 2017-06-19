Получатели гектара в Приморье могут воспользоваться 27 мерами поддержки

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье граждане, получившие в пользование бесплатные земельные участки по закону о дальневосточном гектаре, могут воспользоваться 27 мерами поддержки. В 2017 году на их финансирование предусмотрено 284,3 миллиона рублей в краевом бюджете. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с начала реализации закона об одном гектаре почти 3,5 тысячи человек уже получили участки в Приморье. По 2,4 тысячам заявлений уже приняты положительные решения о предоставлении земли. Еще почти по 600 утверждены схемы размещения участков. Граждане, получившие в пользование бесплатные гектары в Приморье, могут воспользоваться 27 мерами поддержки. Меры, которые оказываются органами исполнительной власти края, касаются целого ряда направлений — это индивидуальное жилищное строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство. Так, например, желающие построить дом могут рассчитывать на квоту на заготовку древесины по льготной цене для индивидуального жилищного строительства. Более подробно с этим видом поддержки специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края готовы ознакомить по телефону: 8 (423) 238−87−53 .

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Те, кто намерен развивать на своем участке сельское хозяйство, смогут получить единовременную помощь безработным при регистрации юридического лица, ИП или крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), претендовать на льготную ставку по кредитам, возместить часть затрат по оплате лизинговых платежей за сельскохозяйственную технику. Предусмотрены такие меры поддержки, как гранты «Начинающий фермер» (на создание и развитие хозяйства) и «Развитие семейных животноводческих ферм», субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и КФХ на развитие материально-технической базы, развитие растениеводства, животноводства. Более подробную информацию по указанным видам поддержки можно получить по телефонам: 8 (423) 241−26−70 , 241−19−64 и на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия. Для начинающих предпринимателей предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды, а также первого взноса, финансовая поддержка тех, кто производит и реализует товары, работы или услуги, предназначенные для экспорта. Получив гектар и запланировав развитие на нем бизнеса, граждане могут рассчитывать также на имущественную поддержку (земельные участки, здания, оборудование, машины на льготных условиях). В краевом департаменте экономики и развития предпринимательства отметили, что для желающих начать свой бизнес проводятся различные обучающие мероприятия, информационные кампании, предусмотрены консультационные услуги, работа бизнес-инкубаторов.

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