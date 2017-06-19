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08:35 (мск), источник: Вести Приморье

Получатели гектара в Приморье могут воспользоваться 27 мерами поддержки

Желающие построить дом могут рассчитывать на квоту на заготовку древесины по льготной цене для индивидуального жилищного строительства. Для начинающих предпринимателей предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды и другое.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье граждане, получившие в пользование бесплатные земельные участки по закону о дальневосточном гектаре, могут воспользоваться 27 мерами поддержки. В 2017 году на их финансирование предусмотрено 284,3 миллиона рублей в краевом бюджете.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с начала реализации закона об одном гектаре почти 3,5 тысячи человек уже получили участки в Приморье. По 2,4 тысячам заявлений уже приняты положительные решения о предоставлении земли. Еще почти по 600 утверждены схемы размещения участков.

Граждане, получившие в пользование бесплатные гектары в Приморье, могут воспользоваться 27 мерами поддержки. Меры, которые оказываются органами исполнительной власти края, касаются целого ряда направлений — это индивидуальное жилищное строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство.

Так, например, желающие построить дом могут рассчитывать на квоту на заготовку древесины по льготной цене для индивидуального жилищного строительства. Более подробно с этим видом поддержки специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края готовы ознакомить по телефону: 8 (423) 238−87−53.

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Те, кто намерен развивать на своем участке сельское хозяйство, смогут получить единовременную помощь безработным при регистрации юридического лица, ИП или крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), претендовать на льготную ставку по кредитам, возместить часть затрат по оплате лизинговых платежей за сельскохозяйственную технику.

Предусмотрены такие меры поддержки, как гранты «Начинающий фермер» (на создание и развитие хозяйства) и «Развитие семейных животноводческих ферм», субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и КФХ на развитие материально-технической базы, развитие растениеводства, животноводства. Более подробную информацию по указанным видам поддержки можно получить по телефонам: 8 (423) 241−26−70, 241−19−64 и на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Для начинающих предпринимателей предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды, а также первого взноса, финансовая поддержка тех, кто производит и реализует товары, работы или услуги, предназначенные для экспорта.

Получив гектар и запланировав развитие на нем бизнеса, граждане могут рассчитывать также на имущественную поддержку (земельные участки, здания, оборудование, машины на льготных условиях).

В краевом департаменте экономики и развития предпринимательства отметили, что для желающих начать свой бизнес проводятся различные обучающие мероприятия, информационные кампании, предусмотрены консультационные услуги, работа бизнес-инкубаторов.

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Получить более подробную информацию можно на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края, на сайте департамента экономики или по телефонам: 8 (423) 220−54−60, 220−86−41.

«Объем выделенных средств в 2017 году на финансирование мер государственной поддержки, которыми в том числе могут воспользоваться участники программы по выдаче дальневосточного гектара, составляет 284,3 миллиона рублей», — сообщили в специалисты.

Получатели дальневосточного гектара также могут обратиться в институты развития бизнеса Приморского края, такие как Гарантийный фонд, Центр развития экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Инвестиционное Агентство Приморского края.

В департаменте экономики и развития предпринимательства также упомянули бесплатную обучающую программу «Бизнес-класс» от Сбербанка России и Google, программу Корпорации поддержки МСП, которая подразумевает поручительства или гарантии при получении кредита, а также доступ к закупкам крупнейших заказчиков, а также программу льготного кредитования, которую запустил Фонд развития Дальнего Востока совместно с «Почта Банком».

Напомним, инициированный Президентом России Владимиром Путиным федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье.

Администрацией края создан центр поддержки получателей дальневосточного гектара, который располагается по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа), куда любой гражданин может обратиться и подать заявление на получения своего гектара. Специалисты центра оказывают консультативную помощь по вопросам выбора земельных участков, помогают выбрать территорию с учетом особенностей градостроительного регламента того или иного муниципального образования края, а также в случае необходимости проводят работу по корректировке границ уже сформированного земельного участка.

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