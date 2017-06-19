Дождливая погода в Прикамье продержится ещё дней 10

МЧС по Пермскому краю даёт предупреждение о возможных сильных дождях, ливнях, грозах, порывах ветра до 25 м/с и на сегодня. Но инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов настроен более оптимистично.

«Этот прогноз даётся для всего Уральского Федерального округа. У нас в крае такая погода вероятна только для востока Горнозаводского района. На остальных территориях и в Перми возможны только небольшие дожди и незначительное — на 1−2 градуса — понижение температуры воздуха. Такая погода — с переувлажнением и постоянными дождями у нас наблюдается уже довольно длительное время — практически с 15 апреля. И ещё продлится примерно дней десять. После этого произойдёт снова вторжение арктического воздуха на нашу территорию. И только после этого, практически уже в июле, к нам придёт тепло — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» Андрей Шихов.