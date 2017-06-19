Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Пара ведет свободную от еды жизнь
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Свидетели ДТП с "пьяным" 6-летним ребенком рассказали об угрозах
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Путин: «Наш ответ НАТО будет более грубый, но эффективный»
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Песков о том, как Стоун нарушил условия по "Интервью с Путиным"
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
ЕС обратился к России с призывом
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
08:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Дождливая погода в Прикамье продержится ещё дней 10

После этого на нашу территорию вновь пройдёт вторжение арктического воздуха, а уже за этим придёт тепло.

Источник: РИА "Новости"

МЧС по Пермскому краю даёт предупреждение о возможных сильных дождях, ливнях, грозах, порывах ветра до 25 м/с и на сегодня. Но инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов настроен более оптимистично.

«Этот прогноз даётся для всего Уральского Федерального округа. У нас в крае такая погода вероятна только для востока Горнозаводского района. На остальных территориях и в Перми возможны только небольшие дожди и незначительное — на 1−2 градуса — понижение температуры воздуха. Такая погода — с переувлажнением и постоянными дождями у нас наблюдается уже довольно длительное время — практически с 15 апреля. И ещё продлится примерно дней десять. После этого произойдёт снова вторжение арктического воздуха на нашу территорию. И только после этого, практически уже в июле, к нам придёт тепло — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» Андрей Шихов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+29°
полупрозрачная облачность
756 мм рт. ст.
нормальное
70 %
высокая
8 м/с
умеренный ветер
Смоленские детдомовцы едут в Лондон на встречу с ФК «Арсенал»
Скотленд-Ярд сообщил об одной жертве инцидента в Лондоне
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Сборная Чили одержала первую победу на Кубке конфедераций
Наблюдателей из четырех стран могут не пустить на выборы в РФ
Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского лайнера
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Сенат США предположил, когда завершится расследование по делу РФ
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь