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08:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Невьянске «поплыла» пожарная часть

После ливня.

Источник: УралИнформБюро

В Невьянске после сильного дождя затопило здание пожарной части № 46. Помещение снял на видео один из сотрудников и передал ролик общественникам.

На кадрах видно, как через дырявую крышу ручьями стекает вода — на полу образовывается «озеро». При этом в промокшем помещении не отключено электричество. В любой момент может произойти короткое замыкание и пожар.

По словам местных жителей, здание находится в разрушенном состоянии. В последний раз ремонт там проводили в 2007—2008 годах.

Зимой рабочие будни у спасателей становятся еще сложнее: температура в помещении не поднимается выше 8−10 градусов, сообщил «Уралинформбюро» местный общественник Николай Харченко.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС «Уралинформбюро» пояснили, что здание пожарной части было возведено в 1980 году и сильно обветшало. Кроме того, 3 июня 2017 года кровлю пожарной части сильно «потрепал» штормовой ветер.

Сейчас крышу ремонтируют. На эти цели выделено 99,5 тысячи рублей. В ближайшее время пожарная часть получит дополнительное финансирование, и работы закончат.

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