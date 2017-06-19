Два жителя Березовского обвиняются в смерти подростка

Два 18-летних березовчанина до смерти избили 16-летнего подростка.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 16 июня. Обвиняемые встретили четырех знакомых подростков на улице. Они повздорили с 16-летним юношей и избили его на улице. Потом два молодых человека отобрали у подростков мобильные телефоны и заставили всех отправиться на дачный участок под угрозой физической расправы. Они продолжили бить 16-летнего парня, а остальных заставили работать на огороде.

Через какое-то время 16-летний подросток от избиений скончался. Тогда обвиняемые решили избавиться от тела. Сначала они решили выкопать яму, но потом передумали и попытались сбросить тело в сливную яму на садовом участке. В это время трое других несовершеннолетних смогли сбежать и рассказать родителям, что произошло.

Обвиняемых задержали на месте преступления. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые вину признали частично, однако пытаются переложить ответственность с одного на другого. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.