Два жителя Березовского обвиняются в смерти подростка
Причиной стал словесный конфликт, произошедший между потерпевшим и обвиняемыми.
Причиной стал словесный конфликт, произошедший между потерпевшим и обвиняемыми.
Два 18-летних березовчанина до смерти избили 16-летнего подростка.
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Обвиняемых задержали на месте преступления. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемые вину признали частично, однако пытаются переложить ответственность с одного на другого. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.