Рейс Санкт-Петербург — Сочи задержали из-за самолета Медведева

Вылет регулярных пассажирских рейсов из Пулково временно приостановили для отправки премьер-министра Дмитрия Медведева. Он гостил Петербурге три дня. Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты. Ждать пришлось недолго — от 20 до 53 минут, сообщает «Фонтанка.ру».

Дмитрий Медведев присутствовал в субботу на открытии Кубка конфедераций, а днем ранее, 16 июня, для него закрывали юрфак СПбГУ — выпуску Дмитрия Медведева исполнилось 30 лет.