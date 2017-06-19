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10:03 (мск), источник: Вести Сочи

Рейс Санкт-Петербург — Сочи задержали из-за самолета Медведева

Вечером 18 июня в аэропорту Пулково задержали вылет четырех рейсов, в том числе в Сочи. Задержку объяснили тем, что аэропорт обслуживает представительский борт.

Источник: Вести Сочи

Вылет регулярных пассажирских рейсов из Пулково временно приостановили для отправки премьер-министра Дмитрия Медведева. Он гостил Петербурге три дня. Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты. Ждать пришлось недолго — от 20 до 53 минут, сообщает «Фонтанка.ру».

Дмитрий Медведев присутствовал в субботу на открытии Кубка конфедераций, а днем ранее, 16 июня, для него закрывали юрфак СПбГУ — выпуску Дмитрия Медведева исполнилось 30 лет.

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