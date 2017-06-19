Рейс Санкт-Петербург — Сочи задержали из-за самолета Медведева
Вечером 18 июня в аэропорту Пулково задержали вылет четырех рейсов, в том числе в Сочи. Задержку объяснили тем, что аэропорт обслуживает представительский борт.
Вечером 18 июня в аэропорту Пулково задержали вылет четырех рейсов, в том числе в Сочи. Задержку объяснили тем, что аэропорт обслуживает представительский борт.
Вылет регулярных пассажирских рейсов из Пулково временно приостановили для отправки
Дмитрий Медведев присутствовал в субботу на открытии Кубка конфедераций, а днем ранее, 16 июня, для него закрывали юрфак СПбГУ — выпуску Дмитрия Медведева исполнилось 30 лет.