Синоптики прогнозируют малооблачную и дождливую погоду в Нижегородской области в ближайшие дни
Нижний Новгород. 19 июня.
Нижний Новгород. 19 июня.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 19 июня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер западный, 4 м/с.
20 июня ожидается также переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20 градусов. Ветер западный, 5 м/с.
21 июня — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +12 градусов ночью и +21 градус днем. Ветер