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09:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Синоптики прогнозируют малооблачную и дождливую погоду в Нижегородской области в ближайшие дни

Нижний Новгород. 19 июня. НТА-Приволжье — Синоптики прогнозируют малооблачную и дождливую погоду в Нижегородской области в ближайшие дни.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 19 июня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер западный, 4 м/с.

20 июня ожидается также переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем +20 градусов. Ветер западный, 5 м/с.

21 июня — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +12 градусов ночью и +21 градус днем. Ветер юго-западный, 3 м/с.

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