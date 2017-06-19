Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в понедельник в Московском регионе
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в понедельник в Московском регионе
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса тепла. Ветер западный 7−12 м/с, ожидается небольшой дождь и гроза в отдельных районах.
Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.