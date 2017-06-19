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10:02 (мск), источник: ТАСС

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в понедельник в Московском регионе из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит 20−22 градуса тепла. Ветер западный 7−12 м/с, ожидается небольшой дождь и гроза в отдельных районах.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и других областях также объявлен желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности.
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