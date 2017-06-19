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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Минздрав России опубликовал видео студентов Башкирского медуниверситета с их признанием, почему они хотят стать врачами

УФА, 19 июн 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В связи с этим Минздрав России совместно с некоторыми медицинскими вузами страны узнал у будущих врачей, почему они выбрали данную профессию, в чем, на их взгляд, основная миссия людей, связавших свою жизнь с медициной.

Видеоролик, снятый и смонтированный студентами Башкирского государственного медицинского университета, Министерство здравоохранения России опубликовало на своей официальной странице «ВКонтакте».

В ролике принимают участие студенты разных курсов и факультетов (педиатрического, лечебного, международного). Кто-то из них хочет стать эндокринологом, кто-то детским травматологом, анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, онкологом, реаниматологом-реабилитологом, участковым врачом педиатром.

«Работа над роликом длилась больше месяца. Он записывался силами студентов. Никакие операторы, монтажеры, режиссеры не были привлечены, — рассказал начальник управления по воспитательной и социальной работе БГМУ Тагир Гизатуллин. — В нашем университете хорошо развито студенческое телевидение. Герои видео — активисты. К примеру, второкурсник педиатрического факультета Егор Борзенков — капитан хоккейной команды БГМУ; пятикурсница Светлана Солодовникова — организатор лидерского сообщества, в летнее время она — старший вожатый спортивно-оздоровительного лагеря “Пульс”; студент шестого курса Ильнур Низамиев — лучший фотограф БГМУ; Верма Каран приехал учиться в БГМУ из Индии».

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