Минздрав России опубликовал видео студентов Башкирского медуниверситета с их признанием, почему они хотят стать врачами

УФА, 19 июн 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В связи с этим Минздрав России совместно с некоторыми медицинскими вузами страны узнал у будущих врачей, почему они выбрали данную профессию, в чем, на их взгляд, основная миссия людей, связавших свою жизнь с медициной.