Минздрав России опубликовал видео студентов Башкирского медуниверситета с их признанием, почему они хотят стать врачами

Видеоролик, снятый и смонтированный студентами Башкирского государственного медицинского университета, Министерство здравоохранения России опубликовало на своей официальной странице «ВКонтакте».
В ролике принимают участие студенты разных курсов и факультетов (педиатрического, лечебного, международного). Кто-то из них хочет стать эндокринологом, кто-то детским травматологом, анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, онкологом, реаниматологом-реабилитологом, участковым врачом педиатром.
«Работа над роликом длилась больше месяца. Он записывался силами студентов. Никакие операторы, монтажеры, режиссеры не были привлечены, — рассказал начальник управления по воспитательной и социальной работе БГМУ Тагир Гизатуллин. — В нашем университете хорошо развито студенческое телевидение. Герои видео — активисты. К примеру, второкурсник педиатрического факультета Егор Борзенков — капитан хоккейной команды БГМУ; пятикурсница Светлана Солодовникова — организатор лидерского сообщества, в летнее время она — старший вожатый спортивно-оздоровительного лагеря “Пульс”; студент шестого курса Ильнур Низамиев — лучший фотограф БГМУ; Верма Каран приехал учиться в БГМУ из Индии».