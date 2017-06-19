МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета», — говорится в сообщении.

На борту также находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», которые будут следить за состоянием больной во время полета и оказывать ей необходимую помощь.

Старикова будет проходить лечение в Москве в институте онкологии имени Герцена, отмечается в сообщении.

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, у которой диагностировали рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после «прямой линии» Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.