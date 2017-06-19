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10:09 (мск), источник: РИА Новости

МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. МЧС России направило в Мурманск самолет, который доставит на лечение в Москву страдающую онкозаболеванием жительницу Апатит Дарью Старикову, пожаловавшуюся в ходе «прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении, сообщили в пресс-службе министерства.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета», — говорится в сообщении.

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На борту также находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», которые будут следить за состоянием больной во время полета и оказывать ей необходимую помощь.

Старикова будет проходить лечение в Москве в институте онкологии имени Герцена, отмечается в сообщении.

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, у которой диагностировали рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после «прямой линии» Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.

Комментарии
19
Семен Брагилевский
Дарья обратила на себя внимание Президента. А как с другими подобными случаями, не попавшими в систему пиара? Стыдно за страну, где Президенту приходится решать вопросы, которые должны решаться на местах в нормальном рабочем режиме! В этом трагизм положения Президента в России (какую бы фамилию он не носил).
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А Б
В данном случае остаётся только порадоваться за девушку, которая смогла обратиться к президенту в ходе прямой линии. Но данный факт, по сути, своей, выявляет весьма серьёзную и практически ужасающую проблему. Заключается она в том, что страна управляется только в ручном режиме, методами точечного воздействия. Не дело президента решать подобные вопросы таких и всех остальных больных, просто хотя бы потому, что их много и ВВП физически не сможет всем им ответить. Эта ситуация ещё раз говорит о том, насколько власти и чиновники на местах оторваны от жизни. Эта ситуация также говорит и о том, что столь долго выстраивавшаяся ВВП вертикаль власти, на самом деле оказалась полностью неработоспособной.
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Владимир Михайлов
А сколько таких больных кому не повезло дозвониться.... Получается если ты родился и вынужден жить в городке типа Аппатиты считай каюк.
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