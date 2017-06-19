Стада домашних оленей на Таймыре впервые оснастят передатчиками ГЛОНАСС

«Одно из крупных оленеводческих хозяйств Таймыра, насчитывающее более 3,2 тыс. оленей, а этом году начнет использовать ошейники с передатчиками ГЛОНАСС для контроля над животными. Есть много проектов, когда ошейники надевали на диких оленей для наблюдения за маршрутами миграций, но с домашними это будет впервые», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС представитель хозяйства оленевод Григорий Тоги, ошейники с передатчиками наденут на вожаков в стадах.

«Враги оленей — волки. Иногда они оленей пугают, и животные убегают в тундру. Нужно много усилий, чтобы отыскать такое стадо. С помощью ГЛОНАСС найти животных будет гораздо легче», — пояснил Тоги.

Он отметил, что и оленеводы обретут уверенность, что в случае необходимости, например, при вызове санитарной авиации, их быстро найдут в тундре и окажут помощь.

Таймыр — один из российских центров домашнего оленеводства, поголовье оленей в хозяйствах за последние 10 лет выросло в 2,5 раза — до 110 тыс.