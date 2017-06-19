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11:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

МЧС опровергло информацию о смерче в Пильнинском районе Нижегородской области 18 июня

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, накануне в ряде нижегородских СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях появилась информация о том, что «по территории Нижегородской области пронесся смерч (торнадо)» с приложением фотографий очевидцев из Пильнинского района.

При этом в единую дежурно-диспетчерской службы Пильнинского района не поступало сообщений о прохождении данного метеоявления. «Также эта информация не поступала и в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области», — отметили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют малооблачную и дождливую погоду в Нижегородской области.

СПРАВКА

Смерч (или торнадо) — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также различных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20—30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км.

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