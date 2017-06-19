МЧС опровергло информацию о смерче в Пильнинском районе Нижегородской области 18 июня

При этом в единую дежурно-диспетчерской службы Пильнинского района не поступало сообщений о прохождении данного метеоявления. «Также эта информация не поступала и в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области», — отметили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют малооблачную и дождливую погоду в Нижегородской области.

СПРАВКА

Смерч (или торнадо) — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.