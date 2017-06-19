В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия

В предстоящий четверг, Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в памятных мероприятиях примут участие ветераны, школьники, студенты и общественность.

В 10:30 начнется акция «Свеча памяти». Колонна людей с зажженными свечами пройдёт от стелы «Владивосток — город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

А уже в 11 часов на Корабельной набережной у Вечного огня состоится памятный митинг. В завершение мероприятия собравшиеся возложат цветы и венки к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Принять участие в мероприятиях Дня памяти и скорби приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.