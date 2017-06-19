Стали известны самые востребованные профессии в Омской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Среди мужских профессий наиболее востребованными являются электрогазосварщики, монтажники, фрезеровщики, крановщики, среди женских — менеджеры по персоналу, бухгалтеры, парикмахеры, продавцы и другие.

Ежегодно не менее 5 тысяч омичей проходят в областной службе занятости профессиональное обучение, чтобы повысить квалификацию или получить новую профессию. Из них 95% затем трудоустраиваются.