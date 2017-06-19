Юные кемеровские экологи очистили русло реки Каменушка

Участники Городского детско-юношеского общественного экологического движения «Кузнецкая волна» провели экологическую акцию.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речка Каменушка протекает по Рудничному бору и впадает в Томь. Ребята шефствует над Каменушкой уже 4 года. В этом году 35 учеников школ № 16, 51, 60, а также Городской станции юных натуралистов, активистов детского общественного объединения «Союз Активной Молодёжи Рудничного района» приняли участие в настоящем экологическом квесте. Для начала юным экологам необходимо было найти рабочий инвентарь (перчатки и мешки для мусора), потом определить «преступников» (главным оказался пластик). К концу квеста ребята собрали около 30 кубометров бытовых отходов. Больше всего было собрано пластиковых бутылок, 80% от всего объема мусора.