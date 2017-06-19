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13:06 (мск), источник: УНИАН

Лоукостер Wizz Air начал летать из Львова в Берлин

Рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям, в аэропорт Берлин-Шёнефельд.

Источник: УНИАН

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начала выполнять рейсы по новому маршруту Львов-Берлин (Германия) из Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого.

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Согласно пресс-релизу авиакомпании, рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям, в аэропорт Берлин-Шёнефельд.

В авиакомпании уточнили, что билеты можно приобрести на сайте компании по цене от 409 грн.

В пресс-службе напомнили, в настоящее время Wizz Air предлагает из аэропортов Украины 21 маршрут в восемь стран.

По словам менеджера по коммуникациям Wizz Air Сорины Ратц, аэропорт во Львове стал вторым для авиаперевозчика.

«Мы рады начать выполнять перелеты из Львова по нашему второму маршруту, который соединяет украинский город со столицей Германии. Мы привержены этому региону Украины и готовы продолжать наше плодотворное сотрудничество с Международным аэропортом “Львов” им. Данила Галицкого и предоставлять еще больше возможностей украинским пассажирам», — цитирует пресс-служба Ратц.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с ноября двух новых рейсов из Киева — в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).

Также, венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала, что с 18 июня текущего года начнёт выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а с 25—26 августа — запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air эксплуатирует 55 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 21 базы по более чем 380 маршрутам и 110 направлениям в 37 странах.

«Визз Эйр Украина» — первая бюджетная авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины.

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