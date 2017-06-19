Лоукостер Wizz Air начал летать из Львова в Берлин
Рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям, в аэропорт
Рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям, в аэропорт
Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший
Согласно
В авиакомпании уточнили, что билеты можно приобрести на сайте компании по цене от 409 грн.
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По словам менеджера по коммуникациям Wizz Air Сорины Ратц, аэропорт во Львове стал вторым для авиаперевозчика.
«Мы рады начать выполнять перелеты из Львова по нашему второму маршруту, который соединяет украинский город со столицей Германии. Мы привержены этому региону Украины и готовы продолжать наше плодотворное сотрудничество с Международным аэропортом “Львов” им. Данила Галицкого и предоставлять еще больше возможностей украинским пассажирам», — цитирует
Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с ноября двух новых рейсов из Киева — в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).
Также, венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала, что с 18 июня текущего года начнёт выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а с
Справка УНИАН.
«Визз Эйр Украина» — первая бюджетная авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины.